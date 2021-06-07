Политика Зеленский провел телефонный разговор с Байденом

2021-06-07 22:00

 

В понедельник, 7 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом перед его встречей с президентом России Владимиром Путиным в Женеве.

Об этом сообщили на официальном сайте Белого дома.

Во время разговора президенты Украины и США обменялись мнениями по целому спектру вопросов украинско-российских отношений.

В частности, президент США заявил, что будет отстаивать суверенитет Украины на встрече с Путиным.

В Белом доме также отметили, что Байден встретится с главой Кремля "не вопреки разногласиям, а благодаря их наличию - над многим надо работать".

В разговоре с Зеленским президент США подчеркнул стремление своей администрации активизировать стратегическое партнерство в поддержку борьбы с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на общих демократических ценностях.

"Лидеры согласились, что эти реформы являются центральными для евроатлантических стремлений Украины. Они также обсудили важность тесного сотрудничества США и Украины для сдерживания пандемии COVID-19 и укреплению демократии в регионе", - сказано в сообщении Белого дома.

 

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