Политика Стали известны все подробности затянувшейся телефонной беседы Байдена с Зеленским

2021-06-08 08:15

Одними из важнейших тем в разговоре президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена стали строительство Северного потока - 2, перспективы Украины по вступлению в НАТО и безопасность на Донбассе.

Джо Байден поддержал предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО, а также выразил поддержку Крымской платформе и пообещал присутствие США на высоком политическом уровне. Об этом шла речь в ходе разговора лидеров двух стран в понедельник, 7 июня, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает пресс-служба главы государства.

Также Байден подчеркнул полную поддержку евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления Украине Плана действий относительно членства в Альянсе.

"Он заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также планируемых мероприятий самого высокого уровня", - заявили в ОП.

Лидеры обменялись мнениями относительно стратегического взаимодействия Украины и США накануне важных саммитов Группы семи и Североатлантического альянса, а также запланированных встреч Джо Байдена с руководством Евросоюза и Президентом Российской Федерации.

В ОП отметили, что Зеленский рассказал Байдену о ситуацию с безопасностью на Донбассе и вдоль украинских границ. Он акцентировал внимание на том, что на временно оккупированных территориях и вблизи границы Украины и в дальнейшем наблюдается высокая концентрация российских войск и тяжелого вооружения.

"Так называемый отвод российских войск является лишь имитацией", - подчеркнул Зеленский.

Со своей стороны, президент США отметил важность обсуждения с президентом Украины региональных рисков безопасности как раз накануне важных мероприятий по вопросам безопасности переговорных форматов.

Также Джо Байден подтвердил непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Джо Байден поддержал инициативу Владимира Зеленского о создании Крымской платформы. Он заверил, что Соединенные Штаты будут представлены на саммите инициативы на высоком политическом уровне", - добавили у Зеленского.

Главы государств также затронули вопросы энергетической безопасности. Президент США отметил, что он является противником реализации проекта Северный поток - 2.

Со своей стороны, Зеленский акцентировал внимание Байдена, что Северный поток - 2 - это не экономический проект. Он создает серьезную угрозу и является вызовам. Лидер США заверил Зеленского в гарантиях безопасности со стороны Соединенных Штатов.

Президенты также обменялись мнениями относительно прогресса Украины во внедрении ключевых реформ. В частности, Зеленский рассказал о запланированной деолигархизации.