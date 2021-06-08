Политика Офис президента Зеленского срочно исправил слова Джо Байдена о членстве в НАТО

2021-06-08 13:02

Офис президента Украины отредактировал высказывание Джо Байдена по членству в НАТО во время телефонного разговора с Зеленским.

В новой редакции ОП слова Байдена звучат уже не так конкретно. Обещание полной поддержки в евроатлантической интеграции Украины заменено на размытую фразу ни о чем - "позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов".

В первоначальной версии сообщения отмечалось, что "президент Соединенных Штатов пообещал полную поддержку в евроатлантической интеграции Украины и подчеркнул важность предоставления украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе. Он заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также планируемых мероприятий высочайшего уровня"

Однако после заявления Белого дома о том, что украинская сторона неправильно растолковала слова американского лидера, текст сообщения отредактировали.

"Украинцы неправильно поняли заявление и исправили сообщение", – заявил представитель американского Совета национальной безопасности редакции Axios.

Сейчас в заявлении ОП говорится так: "Джо Байден заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также запланированных мероприятий высочайшего уровня. Владимир Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству плана действий по членству в Альянсе".