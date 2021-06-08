​Украина усилила меры безопасности на границе с Беларусью: что изменилось

Госпогранслужба Украины продолжает обеспечивать усиленные меры охраны границы с Беларусью, в том числе и по речным участкам.
Об этом пишет пресс-служба ГНС.
Отмечается, что пограничники также отслеживают движение иностранных судов, пересекающих границу Украины с Беларусью по рекам Припять и Днепр.
Суда сопровождаются патрульными катерами ДПС и контролируются пограничными нарядами.
"Встретив иностранное судно пограничники Житомирского и Черниговского отрядов обеспечивают постоянное наблюдение за его движением и сопровождение. Кроме того, к мероприятиям контроля приобщаются и силы 10-го отдельного отряда оперативного реагирования ДОЗОР, которые находятся на усилении этого участка границы", - говорится в сообщении.
Пограничники также активно применяют беспилотную авиацию. Вместе с тем, причаливания судов по маршруту транзита не допускается, как и выполнение действий по погрузке или разгрузке.