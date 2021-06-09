Политика В США сделали заявление по Северному потоку-2 и Украине

2021-06-09 19:00

Соединенные Штаты Америки в настоящее время изучают варианты действий для поддержки Украины после запуска газопровода "Северный поток-2". Такое заявление сделал государственный секретарь США Этони Блинкен, пишет РБК-Украина.

По его словам, завершение строительства российского газопровода находится на заключительной стадии.

"Реальность заключается в том, что физическое завершение (строительства, - ред.) газопровода было фактически решенным делом. Вопрос на будущее сводится к тому, что является наиболее эффективными нашими действиями, чтобы поддержать интересы Украины и других причастных стран, а также наши собственные интересы", - сказал глава Госдепа США.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил о завершении строительства первой нитки газопровода "Северный поток-2".