Политика В США сделали заявление по Северному потоку-2 и Украине

2021-06-09 19:00

 

Соединенные Штаты Америки в настоящее время изучают варианты действий для поддержки Украины после запуска газопровода "Северный поток-2". Такое заявление сделал государственный секретарь США Этони Блинкен, пишет РБК-Украина.

По его словам, завершение строительства российского газопровода находится на заключительной стадии.

"Реальность заключается в том, что физическое завершение (строительства, - ред.) газопровода было фактически решенным делом. Вопрос на будущее сводится к тому, что является наиболее эффективными нашими действиями, чтобы поддержать интересы Украины и других причастных стран, а также наши собственные интересы", - сказал глава Госдепа США.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил о завершении строительства первой нитки газопровода "Северный поток-2".

subscriber subscriber

Еще по теме

Германия приняла важное решение по поставкам оружия в Украину

2021-06-09 21:00

Цены не падают: черешня в Украине намного дороже, чем в Европе

2021-06-09 20:20

В Украине заключенных хотят выпускать досрочно, если они содержатся в плохих условиях

2021-06-09 20:00

Карантин в Украине предлагают продлить и смягчить

2021-06-09 16:40

Еще новости в разделе "Политика"

Германия приняла важное решение по поставкам оружия в Украину

2021-06-09 21:00

В США сделали заявление по Северному потоку-2 и Украине

2021-06-09 19:00

Украина намерена потребовать репарации от России

2021-06-09 18:00

Кабмин утвердил стратегию внешней политики Украины: деоккупация территорий, членство в ЕС и НАТО

2021-06-09 16:20
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Германия приняла важное решение по поставкам оружия в Украину 2021-06-09 21:00
В США сделали заявление по Северному потоку-2 и Украине 2021-06-09 19:00
Украина намерена потребовать репарации от России 2021-06-09 18:00
Кабмин утвердил стратегию внешней политики Украины: деоккупация территорий, членство в ЕС и НАТО 2021-06-09 16:20