Политика Германия приняла важное решение по поставкам оружия в Украину

2021-06-09 21:00

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что его страна не будет поставлять оружие в Украину, чтобы не навредить "эффективности нормандского формата".

Такое заявление глава немецкой дипломатии сделал на брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Глава МИД Германии уверяет, что его страна будет поддерживать реформы в Украине, а также ее суверенитет и территориальную целостность. Однако, военной помощи ждать не стоит, поскольку это, якобы, может навредить переговорам в "нормандском формате".

"Что касается поставок оружия, я говорил, что когда мы звонили (министру иностранных дел России, - "Апостроф") Лаврову, чтобы повлиять на встречу в нормандском формате… Если бы я сказал во время телефонного разговора, что мы будем поставлять оружие стороне конфликта, то этот разговор был бы очень коротким", - отметил Маас.