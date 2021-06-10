Политика Стала известна реальная причина отказа Германии продавать вооружение Украине

2021-06-10 11:05

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия в принципе не поставляет оружие в кризисные регионы мира, в страны, находящиеся в состоянии войны или которым война угрожает. Так он объяснил отказ Германии оказать военную помощь Украине во время пресс-конференции по итогам переговоров с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Если бы в том телефонном разговоре (с Сергеем Лавровым) я бы сообщил, что мы решили поставлять оружие одной из сторон конфликта, то, думаю, разговор был бы значительно короче, чем в реальности", - отметил Маас.

Упомянутый телефонный разговор глава немецкой дипломатии и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан вели с главой российского МИД еще в понедельник, 7 июня, уговаривая Лаврова согласиться на новую встречу в "нормандском формате". Кулеба в телефонной конференции не участвовал.

Вместе с тем, глава МИД Украины во время встречи с Маасом дал понять, что он изучил действующие в Германии нормативные акты, которые касаются поставок оружия другим странам.

"Насколько я знаю, нет юридической причины, закона, который бы препятствовал поставкам или продаже немецких вооружений в Украину", - отметил Кулеба.

По его словам, Украина, в свою очередь, имеет полное право покупать оружие за рубежом, ведь никакого эмбарго на этот счет не существует. Отказ Берлина продавать вооружения Украине Кулеба назвал "политическим решением".