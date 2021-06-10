Политика Глава Украинской ассоциации футбола вылетел в Рим для переговоров с УЕФА из-за надписи "Героям слава

2021-06-10 16:40

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко срочно вылетел в Рим для переговоров с Союзом европейских футбольных ассоциаций из-за его решения по внесению изменений в форму национальной сборной Украины по футболу.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Вчера вечером мы получили письмо от УЕФА относительно новых решений, которые были приняты в отношении формы национальной сборной по футболу. Утром я срочно вылетел в Рим, где нахожусь сейчас, и где проходят наши переговоры с представителями УЕФА. В своем письме УЕФА подтверждает, что дизайн нашей формы был предварительно согласован до каждой буквы и с лозунгом "Героям слава!". Этот лозунг уже давно является традиционным приветствием для наших болельщиков на всех стадионах и на всех матчах национальной сборной Украины! Оно футбольное и именно поэтому было утверждено УЕФА", - написал Павелко.

Он добавил, что УАФ всегда уважала международные спортивные принципы и следовала правилам, которыми в своей работе руководствуются высшие футбольные органы.

"Так было и на этот раз, и будет в дальнейшем. Буду держать вас в курсе хода переговоров. Слава Украине! Героям слава!", - резюмировал Павелко.

Напомним, у национальной сборной Украины по футболу появилась новая форма. В ней спортсмены собираются выступать на чемпионате Европы-2020, который стартует уже в пятницу, 11 июня. На форме изображен контур границ Украины с аннексированным Крымом, а также лозунг "Слава Украине! Героям Слава".