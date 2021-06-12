Политика Военная помощь Украине от США: озвучены важные детали

2021-06-12 11:00

США в рамках помощи для усиления безопасности Украины выделят $150 млн.

Об этом информирует пресс-служба Пентагона.

Сообщается, что новый пакет помощи для Украины включает в себя обучение, оборудование и консультативные усилия, чтобы помочь армии Украины сохранить территориальную целостность, защитить границы и улучшить взаимодействие с союзниками по НАТО.

"Пакет USAI включает возможности для повышения летальности, управления, а также ситуативную осведомленность украинских войск за счет обеспечения артиллерийских радаров, беспилотных воздушных комплексов, защищенных средств связи, средств электронной войны и военно-медицинской эвакуации, а также подготовки и обучения оборудования для повышения эксплуатационной безопасности и возможности баз ВВС Украины", - сказано в сообщении Министерства обороны Соединенных Штатов.

В Пентагоне также подчеркнули, что новая помощь в размере $150 млн дополнит пакет USAI на сумму 125 миллионов долларов, который был предоставлен Украине 1 марта 2021 года. Он в себя включал патрульные катера Mark VI, контр-артиллерийские радары, тактическое оборудование, поддержку возможностей спутниковых снимков и анализа и оборудования для военной медицинской помощи и процедур боевой эвакуации.

США призвали Украину продолжить реформирование оборонного сектора и утвердить контроль за прямыми иностранными инвестициями на основе интересов нацбезопасности.