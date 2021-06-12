Политика Кулеба назвал ориентировочную дату встречи Байдена и Зеленского

2021-06-12 15:00

 

В пятницу, 11 июня, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча президентов Украины и Соединенных Штатов Владимира Зеленского и Джо Байдена планируется на конец июля.

Известно, что Министерство иностранных дел Украины работает над созданием условий для максимальной результативности визита украинского лидера.

"Обсуждается дата в конце июля для визита президента Украины в Соединенные Штаты", - заявил Кулеба.

Согласно словам министра, кроме встречи с Джо Байденом запланированы и другие мероприятия .

"Это будет официальное полноценный визит в рамках которого в рамках которого будет только встреча с президентом США Джо Байденом, но и ряд других мероприятий", - добавил он.

Также глава украинского МИДа добавил, что украинская делегация будет большая, поскольку будет обсуждаться много вопросов.

"Я думаю, что будет очень большая делегация, потому что очень широкая повестка дня, много вопросов. Мы очень тщательно готовим этот визит. Мы уже начали его готовить. Уже работаем над ключевыми элементами программы и договоренностями", - подчеркнул Кулеба.

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