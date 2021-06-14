Политика Кулеба: Байден должен дать понять Путину, что пора покинуть Украину

2021-06-14 18:20

 

Дмитрий Кулеба надеется, что президент США Джо Байден на встрече с президентом России Владимиром Путиным 16 июня в Женеве даст ему понять, что его война с Украиной на Донбассе потерпела неудачу и ему пора оставить Украину.

Об этом сообщает "Хвиля" со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы надеемся, что президент Байден будет использовать все доступные средства, всю свою силу и политический вес как лидера свободного мира, чтобы дать понять Владимиру Путину, что его война с Украиной потерпела неудачу и ему пора спокойно оставить Украину", - сказал министр иностранных дел Украины в письменном заявлении для The Washington Post.

Министр также указал на недопустимость достижения лидерами сделок по Украине без Украины. "Никаких сделок по Украине без Украины. Это наш абсолютно нерушимый принцип", - подчеркнул Кулеба.

В то же время он сказал, что не ожидает, что это произойдет в Женеве. Кулеба отметил, что надеется на то, что Байден даст понять Путину, что "его агрессия против Украины имеет свою цену, и Украина не одинока в своей борьбе".

Напомним, экс-глава МИД Украины Климкин заявил, что Россия реализует в Украине новый сценарий дестабилизации.

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