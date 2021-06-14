Политика Столтенберг сделал заявление о расширении НАТО

2021-06-14 19:20

Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе не будут называть никаких дат относительно членства на саммите в Бухаресте. Генсек Альянса заверил, что двери в организацию остаются открытыми всегда.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что на саммите стран-участниц Альянса 14 июня в Бухаресте никаких дат относительно расширения организации не назовут.

Об этом сообщило информационное издание "Европейская правда".

Таким образом глава Альянса отреагировал на вопрос о том, сможет ли Грузия - страна со статусом аспиранта - получить план действий относительно членства.

"Я ожидаю, что союзники по НАТО подтвердят сегодня решения, которые мы принимали до этого, в частности, на Бухарестском саммите, где мы четко заявили, что Грузия будет членом. Но мы не предоставляли никаких дат, и мы не будем предоставлять таких дат и сегодня", - заявил Столтенберг.

Генсек Альянса отметил, что фокус организации сосредоточен на реформах и на продолжении поддержки Грузии.

Что касается дальнейшего расширения НАТО, то Столтенберг заявил, что "двери всегда открыты". Подтверждением тому, по его словам, является присоединение к нему Северной Македонии и Черногории.

Отдельно Йенс Столтенберг заявил, что решение о вступлении в Организацию зависит исключительно от страны-аспиранта и союзников, а Россия никак не может вмешиваться в этот процесс.