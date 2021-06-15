Политика Майдан в Мадриде: Испания бурно протестует против помилования каталонских сепаратистов

2021-06-15 13:02

Десятки тысяч испанцев протестовали в Мадриде против планов правительства помиловать 12 каталонских политиков, которые были осуждены за провал попытки региона обрести независимость в 2017 году. Демонстранты рассматривают этот шаг, как угрозу национальному единству, сообщает Reuters.

Заместитель премьер-министра Испании Кармен Кальво в своем интервью, опубликованном в воскресенье в газете La Vanguardia, дала четкое указание на то, что помилование каталонских сепаратистов было «близким», но этот вопрос сильно расколол испанцев.

Согласно опросу, опубликованному в воскресенье, около 63% испанцев выступают против помилования, в то время как около 25% поддержали его, а около 6% были безразличны.

Оппозиционные законодатели от консервативной Народной партии (PP), крайне правой партии Vox и центристы Ciudadanos присоединились к митингу на центральной площади Мадрида Plaza Colon.

По оценкам муниципальной полиции Мадрида, в протесте приняли участие 126 000 человек, а по данным Национальной полиции — 25 000.

Месяцем ранее Верховный суд Испании выступил против возможного помилования правительством каталонских сепаратистских лидеров.