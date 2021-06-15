Экономика Аналитики спрогнозировали курс доллара до 20 июня

2021-06-15 18:00

Аналитики прогнозируют, что в период с 14 по 20 июня курс доллара в Украине будет зависеть от событий на внутреннем валютном рынке и может начать коррекционный рост до 27,45 грн./долл.

Об этом пишет UBR.ua.

Эксперты отмечают, что удержать от еще большего падения курс доллара удалось благодаря спросу НБУ, ведь на прошлой неделе на валютный рынок страны впервые вошли нерезиденты с крупными предложениями. Об этом сообщил аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак считает, что на этой неделе на рынке внутренних заимствований ожидаются важные события, которые могут поддержать дальнейшее укрепление гривны.

В частности на этой неделе Минфин начнет выплаты, а также начнет размещение ОВГЗ. Всего запланировано 6 выпусков ценных бумаг в гривне и один в евро.

Отметим, что аукцион по размещению ОВГЗ в гривне и долларах пройдет завтра, 15 июня. Так, будут предложены ценные бумаги со сроками погашения 3, 12, 18, 24, 36 и 60 месяцев (гривна) и 12 месяцев (доллар).

Отметим, что бонды со сроком обращения 60 месяцев включены в мониторинг для отбора в индекс JPMorgan GBI-EM. Принять участие в размещении могут и нерезиденты.

«Зарубежные инвесторы увеличили свои портфели в этих бумагах за прошлую неделю на 8,28 млрд грн. – до 108,48 млрд. Текущее укрепление гривны вызвано во многом этим фактором", – добавляет Гойлов.

Сообщается, что международные резервы Украины выросли до 27,84 млрд долл., что на 0,57% меньше апрельского показателя. Объем резерва, которого хватит на покрытие импорта на 4,2 месяца, оценивается как достаточный. Кроме того, подчеркивают эксперты, на фоне активной покупки валюты Нацбанков, возможен рост международных резервов.

Гойлов также отмечает, что курс доллара к гривне может скорректироваться на этой неделе до уровня 27,45 грн., а евро может достичь отметки в 33,45 грн.

Орыщак прогнозирует, что продажа наличных доллара и евро в Украине с 14 июня будет в рамках 26,9-27,23 гр. И 32,85-33 грн. соответственно.

Давить на гривну на этой неделе будут предстоящие выплаты в сумме 25 млрд гривен.

А вот спрос на курс валюты давить пока не будет, ведь «переломный момент», когда население будет скупать валюту, пока не наступил, подчеркивает Орыщак.

Аналитики также исключают появление спекулятивного спроса на доллар на фоне новостей. Также покупать валюту не будут, пока она дешевеет.

«Только когда крупные игроки, представители бизнеса в стране, начнут скупать валюту, и это спровоцирует ее первые шаги для удорожания – тогда и население начнет увеличивать спрос на доллары и евро», – отмечает Орыщак.

В среднесрочной перспективе на валютный рынок будут влиять перспективы сотрудничества Украины с МВФ, а также комментарии по данному вопросу.