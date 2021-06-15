Политика Украина готова к новому уровню сотрудничества с НАТО, - Минобороны

2021-06-15 19:40

Украина готова к новому уровню сотрудничества с НАТО, который предусматривает более быструю интеграцию в «архитектуру безопасности Альянса».



Об этом во вторник, 15 июня, сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на слова министра обороны Украины Андрея Тарана об итоговом коммюнике саммита Североатлантического альянса.

«Приветствую заявление лидеров Альянса, которым подтверждается решение, принятое в 2008 году на Бухарестском саммите НАТО о том, что Украина станет членом Альянса.

Геополитически важно, что наше государство продолжает оставаться в повестке дня Альянса. Благодарны НАТО за взаимодействие и политику открытых дверей», - отметил он.

По его словам, это партнерство является крайне важным и Украина чувствует поддержку организации в противостоянии глобальным угрозам, таким как политика и действия России.

Министр обороны добавил, что Украина готова к новому уровню сотрудничества, который будет предусматривать более быструю интеграцию Украины в архитектуру безопасности Альянса.

Таран считает, что предоставление в ближайшей перспективе Плана действий относительно членства стало бы гарантией необратимости евроатлантической интеграции Украины.

Как мы уже писали, Соединенные Штаты Америки обучили сотрудников украинских силовых структур тому, как противостоять оружию массового поражения. Учения были проведены Госдепом США в рамках серии мероприятий по тренировке силовиков стран всей Европы.

В рамках тренинга в Украине американские правоохранительные органы и медицинские эксперты предоставили местным властям информацию для выявления медицинских симптомов, указывающих на использование оружия массового поражения (ОМП), цикла атак, связанных с попытками убийства с помощью ОМП, и конкретных мер, которые позволяют безопасно и надежно обнаруживать и реагировать на инциденты с применением ОМП.