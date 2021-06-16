Политика Владимир Зеленский уволил Кулебу. Тот ответил президенту в Facebook

2021-06-16 11:39

Владимир Зеленский уволил Николая Кулебу с должности уполномоченного по правам ребенка.

Об этом свидетельствует указ Президента, обнародованный ОП.

«Уволить Кулебу Николая Николаевича с должности Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка», — говорится в документе.

Сам Кулеба подтвердил, что завершает свою работу, но продолжит работать в сфере защиты детей. Об этом он написал на своей странице в Facebook, не указав причины, по которой уходит с должности.

"Друзья, я завершаю свою работу в должности уполномоченного президента Украины по правам ребенка. Спасибо Президенту за доверие. Верю, что направление защиты прав детей будет приоритетом государственной политики в Украине. Спасибо всем, кто все это время поддерживал с кем совместно работали. Оставляю должность, но не оставляю сферу защиты детей и в дальнейшем работать ради них", — говорится в посте.

Напомним, Николай Кулеба работал на должности уполномоченного Президента Украины по правам ребенка с 2014 года.