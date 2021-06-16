Политика Зеленский озвучил свои опасения по поводу сегодняшней встречи Байдена с Путиным

2021-06-16 13:02

Президент Украины видит несколько опасений от встречи президентов США и России, которая сегодня проходит в Женеве.

"Опасение номер один - не будет конкретики. А от этого сильно зависит ситуация в Украине. Почему? Я благодарен всем нашим партнерам - европейским странам, США, они действительно помогают... Окончательное решение проблемных вопросов я всегда связывал на уровне, кто ответственен и когда. Мне кажется, этой конкретики не будет. Это мои опасения", - сказал Владимир Зеленский в интервью зарубежным СМИ, текст которого публикует сайт Офиса президента.

При этом он уверен, что Путин с Байденом не могут договориться об Украине без Украины.

"Острый вопрос Донбасса - и они будут об этом говорить. Считаю, что ничего страшного в этом нет. Но решать за Украину - это невозможно. Уверен, что это нереально. А то, что будут говорить без нас, то это понятно. Мы не приглашены на эту встречу, поэтому, я считаю, и не будет именно того конкретного результата. Если говорить откровенно, то лучше украинцев никто не знает русских. Лучше россиян никто не знает Украину, поэтому мы четко понимаем, что договоренности об Украине без Украины между РФ и США не будет", - сказал президент.