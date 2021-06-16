Политика У Путина отреагировали на "сигнал" Байдена об Украине в НАТО

2021-06-16 17:00

 

В Москве "приняли к сведению" заявление американского президента Джо Байдена после саммита НАТО о том, что российская гибридная война и оккупация части территории Украины не исключают будущего вхождения страны в Североатлантический альянс.

Об этом в эфире российского пропагандистского Первого канала заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, передает "Хвиля".

Как выразился сотрудник Кремля, "мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО".

"Ранее таких заявлений не делалось. Конечно, в Москве мы обратили на него внимание", – сказал Песков. Более развернутой реакции или конкретного ответа от секретаря Путина не последовало.

Песков выразил уверенность, что "при необходимости президент четко обозначит нашу позицию".

"Путин всегда четок в изложении "красных линий" для Российской Федерации, тем более в таком нелегком разговоре, который предстоит сегодня", - добавил он.

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