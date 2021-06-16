Политика Кабмин утвердил специальный план по вступлению Украины в НАТО

2021-06-16 18:00

Кабинет министров утвердил специальный план по подготовке нашей страны к членству в НАТО.

Соответствующее решение было принято в среду на заседании правительства.

Отметим, что программа под эгидой Комиссии Украина-НАТО была утверждена еще в феврале этого года, а в мае она прошла все необходимые этапы согласования, в том числе, в ОП.

План достаточно обширный, к распоряжению Кабмина прилагается 10 дополнений с конкретными мероприятиями, которые планируется провести.

Среди них, в частности, проведение обучения госслужащих по вопросам евроатлантической интеграции, "разработка стратегических наративов по информированию общественности по вопросам евроатлантической интеграции", проведение разъяснительной работы среди личного состава в вооруженных силах.

Кроме того, план содержит ряд пунктов, которые напрямую не касаются НАТО. В частности, принятие антикоррупционной стратегии на 2021-2025 годы и обеспечение ее запуска, контроль за декларациями госслужащих, мониторинг эффективности мероприятий по финансовому контролю. Также на Нацполицию и НАЗК хотят возложить функции сбора информации по нарушению законодательства по финансированию политических партий и подачи ими отчетов.

В целом планов по борьбе с коррупцией - на несколько листов. Также прописана дальнейшая реформа по децентрализации, планы по информационной политике (проведение тренингов для журналистов по информбезопасности, модернизация технической базы Национальной общественной ТРК Украины, развитие инфраструктуры телерадиовещания в приграничных регионах и в зоне проведения ООС, "принятие мер" по ограничению вещания российских ТРК на территории Украины, в частности, мониторинг провайдеров).

Отдельным блоком прописан обмен с НАТО информацией о возможном выбросе радиоактивных веществ, загрязнении окружающей среды, угрозу объектам критической инфраструктуры. Также на территории Украины планируется установить базовые станции глобальных навигационных спутниковых систем.

Подробнее о том, что еще сегодня принял Кабмин можно прочитать в нашем материале.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский считает, что Украина заслуживает быть в НАТО больше, чем многие страны ЕС.