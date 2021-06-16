Политика Зеленский связал постройку "Северного потока-2" с принуждением к прямому диалогу с Донбассом

2021-06-16 18:20

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что когда начнет работу газопровод "Северный поток-2", который Россия готовится запустить до конца года, это отвлечет мировое сообщество от ситуации на Донбассе.

Об этом глава государства сказал в интервью для иностранных СМИ, текст которого приводи пресс-служба Офиса президента в среду, 16 июня.

"Когда будет "Северный поток - 2", можно будет тем или иным путем заблокировать как ситуацию по поставкам газа в Украину, так и транзит через Украину, все будут говорить об этом вопросе и все будут забывать о вопросе Донбасса.

Или толкать нас к решению этого вопроса через диалог, как говорят наши российские коллеги, с "представителями Донбасса" - "ЛНР", "ДНР". С ними разговаривайте, это они, мы ни к чему. То есть они (РФ - Ред.) уже в риторике отходят от того, что они являются стороной и субъектом этой войны, стороной конфликта", - сказал украинский президент.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал два условия для одобрения Киевом запуска "Северного потока-2": деоккупация территорий Украины и энергобезопасность.