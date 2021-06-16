Экономика После временного затишья в Украине начал дорожать доллар

2021-06-16 21:00

 

Курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 32,77 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 17 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,03 грн/долл., то есть гривня ослабла на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 32,77 грн/евро, то есть гривня ослабла на 16 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс валют

Нацбанк на 17 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 2702,75(16 июня - 2692,58);

100 EUR - 3277,22 (16 июня - 3261,66).

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на среду, 16 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,93 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Позади Израиль, рядом Штаты: Украина заняла высокое место по индексу развития 2021-06-15 21:20
Аналитики спрогнозировали курс доллара до 20 июня 2021-06-15 18:00
В ЕС намерены отменить патенты на вакцину от коронавируса - производить сможет каждый желающий 2021-06-15 14:42