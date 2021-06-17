Политика В Госдепе США подтвердили, что Байден обсуждал с Путиным новые переговоры по Донбассу

2021-06-17 10:03

Президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин во время женевской встречи обсудили ситуацию в Украине и возможность сдвинуть минский процесс с мертвой точки.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник администрации США в ходе брифинга, текст которого распространил Госдеп, сообщает Интерфакс-Украина.

"Они (Байден и Путин) также говорили об областях, в которых у нас есть реальные, четкие и существенные различия, начиная с Украины, где президент (Байден) подтвердил нашу приверженность независимости, территориальной целостности, суверенитету Украины, а также обсудили, есть ли предпосылки для того, чтобы, действительно, сдвинуть минский процесс с места", - сообщил чиновник.

Однако, к какому выводу пришли лидеры США и РФ по этому вопросу, в Госдепе не сообщили.

Напомним, встреча президентов США Джо Байдена и Путина прошла вчера в Швейцарии.