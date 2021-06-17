Политика В Кремле подтвердили согласие Путина на встречу с Зеленским. Но никакой конкретики нет

2021-06-17 17:00

 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после встречи с Джо Байденом Владимир Путин по-прежнему готов встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом Песков заявил во время общения с журналистами.

"Он об этом говорил сам, публично. Уверен, что в этом плане ничего не поменялось", - сказал Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, пока что конкретных шагов в сторону организации встречи Путина и Зеленского не предпринималось.

Напомним, возможная встреча Зеленского и Путина обсуждается еще с апреля. Президент Украины в своем видеообращении 20 апреля предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса.

Президент РФ в ответ заявил, что если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, руководство Украины должно встречаться с представителями "ЛДНР". "Если же Зеленский хочет обсудить вопросы двусторонних отношений, то мы готовы принять его в Москве в любое удобное для него время", - сказал Путин.

Вновь о возможной встрече с Путиным Зеленский заявил в середине июня в интервью иностранным СМИ. Он обвинил российского коллегу в том, что тот хочет обсуждать двусторонние отношения, а не Донбасс, а также заявил, что их встреча, по его мнению, неизбежна.

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