Спорт Шевченко прокомментировал игру сборной Украины против Северной Македонии

2021-06-17 21:40

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал игру своих подопечных в матче второго тура Евро-2020 против Северной Македонии.

Об этом он сообщил в комментарии телеканалу «Футбол 1».

«Такая эмоциональная игра получилась, хотелось, чтобы матч поскорее закончился. В принципе, команда сыграла два хороших тайма, где-то была какая-то нервозность. У нас было достаточно моментов, чтобы довести игру и закрыть ее. Когда не забиваем моменты, пенальти, ребята все-таки потеряли уверенность, но довели матч до конца очень уверенно», - сказал Шевченко.

Он подчеркнул, что игра в атаке у сборной получилась хорошо, даже несмотря на нервозность во время конца второго тайма.

«Мы использовали связку Малиновского и Шапаренко, при перестроении они менялись с Зинченко. Руслан играл на этой позиции в Аталанте, он ее знает хорошо. И у нас были хорошие подключения Миколенко.

Мы сбалансировали немного два фланга, и игра в атаке у нас получилась хорошо. В конце была нервозность, где мы могли за счет передач немного лучше сыграть выходы, но нервозность сыграла роль», - добавил тренер.

Также Шевченко прокомментировал предстоящий матч против сборной Австрии.

«Впереди нас ждет игра с очень непростым соперником, надо сейчас восстановиться, отдохнуть и готовиться. Спасибо всем фанатам за поддержку, она нам очень помогает», - отметил Шевченко.