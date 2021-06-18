Политика Секретарь СНБО заявил, что армия готова освободить оккупированные города Донбассе, но есть нюанс

2021-06-18 12:40

ВСУ могут освободить оккупированные города Донбасса, но не делают это из-за потенциально больших человеческих жертв, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире ТВ.

Он призвал украинцев не порочить собственную армию, выразив убеждение, что ВСУ на 100% готовы нас защищать. Также Данилов подтвердил, что если будет необходимо, украинская армия в состоянии освободить оккупированные города, но цена такого решения чрезвычайно высока.

"Можем ли мы взять (оккупированные города)? Да, можем. Может быть и Горловку и Донецк мы можем взять. Но нужно понимать, что за этим стоят люди. Кто пойдет на то, что могут погибнуть десятки тысяч людей. Кто за это будет нести ответственность?", - сказал секретарь СНБО.

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