Политика У Байдена объяснили «зраду» с задержкой военной помощи Украине

2021-06-19 10:30

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала "нонсенсом" информацию о задержке помощи Украине в сфере безопасности.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте Белого дома.

«Мысль о том, что мы сдерживаем помощь Украине в сфере безопасности, - это нонсенс... Как президент Байден прямо сказал президенту Путину, мы будем твердо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины», - говорится в заявлении Псаки.

Также в Белом доме напомнили, что на прошлой неделе США предоставили пакет помощи Украине в сфере безопасности на сумму 150 млн долларов. Отмечается, что теперь Штаты предоставили всю сумму в рамках выделенной Конгрессом помощи.

Кроме того, в заявлении Псаки сообщается, что Соединенные Штаты Америки подготовили резервные фонды. Средства из них будут использованы только в случае вторжения Российской Федерации на территорию Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в пятницу, 18 июня, в СМИ появилась информация, что Белый дом отложил дополнительную военную помощь Украине на $100 миллионов. Отметим, что пакет помощи формировался на фоне стягивания войск РФ на границе с Украиной.

Также сообщалось, что глава МИД Дмитрий Кулеба назвал главную цель встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена. Главный дипломат страны подчеркнул, что США показали, что готовы поддерживать Украину.