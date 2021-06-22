Политика Глава МИД Украины заявил о нежелании НАТО принимать новые страны

2021-06-22 09:02

С момента Бухарестского саммита НАТО 2008 года альянс не сделал ничего для вступления Украины. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Anadolu.

"Еще в 2008 году Альянс в Бухаресте очень четко заявил, что Украина и Грузия станут членами НАТО. И на том же саммите лидеры поручили своим министрам иностранных дел рассмотреть вопрос о предоставлении обеим странам планов действий по членству. С 2008 года, если вы спросите меня, что было сделано НАТО для достижения этого, для реализации этого решения, я отвечу очень честно: ничего. С 2008 года НАТО не предприняло ни одного шага для выполнения этого решения", - сказал Кулеба.

Министр также попросил НАТО дать Украине четкий список реформ, необходимых для членства.

"Когда мы говорим о реформах, это может быть бесконечная история. Итак, мой вопрос к НАТО: сколько именно реформ вы хотите? Дайте нам четкий список. Потому что чем больше реформ мы проводим, тем больше ожиданий от вас", - подытожил глава МИД.

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