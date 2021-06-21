Политика Глава ТКГ Кравчук пояснил, что изменит подключение США к переговорам по Донбассу

2021-06-21 13:43

Участие США в переговорном процессе по Донбассу в нормандском формате станет большим шагом к урегулированию ситуации, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире ТВ.

"Если США присоединятся, считаю, что это будет очень большой шаг к урегулированию процесса. Это будет означать, что и на Минской площадке будет присутствовать больше дипломатии, больше усилий и больше твердых позиций, нежели сейчас", - отметил Кравчук.

По его словам, у Германии и Франции не хватает твердости, системности и последовательности в переговорах с Россией.

"Я, например, за эти годы ни разу не слышал, чтобы или президент Франции, или канцлер Германии сказали на любой из встреч, что агрессор - Россия, и что она должна уйти с Донбасса и оставить Крым. Я такого не слышал. А это уже давно следовало бы сделать", - выразил мнение глава делегации.

subscriber subscriber

Еще по теме

У Байдена готовят новый пакет санкций против РФ, но введут его только когда...

2021-06-21 12:22

На сайтах крупнейших авиакомпаний США произошел масштабный сбой

2021-06-18 13:02

В США пилот снял смерч на видео во время полета

2021-06-17 21:20

Кравчук: подарка не было, Крым обошелся Украине в более 105 млрд долларов

2021-06-17 21:00

Еще новости в разделе "Политика"

На этой неделе ЕС утвердит санкции против Беларуси за принуждение к посадке самолета Ryanair

2021-06-21 15:43

Евросоюз продлил антироссийские санкции за аннексию Крыма еще на год

2021-06-21 15:05

Глава ТКГ Кравчук пояснил, что изменит подключение США к переговорам по Донбассу

2021-06-21 13:43

У Байдена готовят новый пакет санкций против РФ, но введут его только когда...

2021-06-21 12:22
Все статьи раздела "Политика"

Политика

На этой неделе ЕС утвердит санкции против Беларуси за принуждение к посадке самолета Ryanair 2021-06-21 15:43
Евросоюз продлил антироссийские санкции за аннексию Крыма еще на год 2021-06-21 15:05
Глава ТКГ Кравчук пояснил, что изменит подключение США к переговорам по Донбассу 2021-06-21 13:43
У Байдена готовят новый пакет санкций против РФ, но введут его только когда... 2021-06-21 12:22