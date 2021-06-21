Политика Глава ТКГ Кравчук пояснил, что изменит подключение США к переговорам по Донбассу

2021-06-21 13:43

Участие США в переговорном процессе по Донбассу в нормандском формате станет большим шагом к урегулированию ситуации, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире ТВ.

"Если США присоединятся, считаю, что это будет очень большой шаг к урегулированию процесса. Это будет означать, что и на Минской площадке будет присутствовать больше дипломатии, больше усилий и больше твердых позиций, нежели сейчас", - отметил Кравчук.

По его словам, у Германии и Франции не хватает твердости, системности и последовательности в переговорах с Россией.

"Я, например, за эти годы ни разу не слышал, чтобы или президент Франции, или канцлер Германии сказали на любой из встреч, что агрессор - Россия, и что она должна уйти с Донбасса и оставить Крым. Я такого не слышал. А это уже давно следовало бы сделать", - выразил мнение глава делегации.