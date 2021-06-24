Политика Зеленский ввел в действие санкции против банков России и неподконтрольного Донбасса

2021-06-24 19:20

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против российских банков, которые работают на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.

Санкции будут действовать три года, под них попадают 55 банков и финансовых компаний России и ОРДЛО. В частности, в этом перечне Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ.

В санкционном списке также "Центральный республиканский банк ДНР" и "Государственный банк ЛНР". Ограничительные меры распространяются на несколько платежных организаций международных платежных систем, среди которых "Колибри" и "Юнистрим".

Соответствующий указ президента опубликован на сайте главы государства.

Напомним, по решению СНБО, в отношении указанных в перечне банковских учреждений были применены такие ограничения: