Политика Зеленский ввел в действие санкции против банков России и неподконтрольного Донбасса

2021-06-24 19:20

 

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против российских банков, которые работают на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.

Санкции будут действовать три года, под них попадают 55 банков и финансовых компаний России и ОРДЛО. В частности, в этом перечне Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ.

В санкционном списке также "Центральный республиканский банк ДНР" и "Государственный банк ЛНР". Ограничительные меры распространяются на несколько платежных организаций международных платежных систем, среди которых "Колибри" и "Юнистрим".

Соответствующий указ президента опубликован на сайте главы государства.

Напомним, по решению СНБО, в отношении указанных в перечне банковских учреждений были применены такие ограничения:

  • блокирование активов
  • запрет предоставлять кредиты, займы, финансовую помощь, гарантии
  • запрет осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг
  • запрет приобретения ценных бумаг
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