Мир Канада обнародовала отчет по расследованию катастрофы самолета МАУ - Иран обвинили в лицемерии

2021-06-25 11:01

Правительство Канады опубликовало отчет, который подтверждает, что иранские гражданские и военные власти несут полную ответственность за крушение украинского самолета Boeing в небе над Тегераном в январе 2020 года.

Как указано в новом заявлении канадского правительства,  отчет по катастрофе рейса PS752 Международных авиалиний Украины был подготовлен специальной группой экспертов и криминалистов, созданной в октябре прошлого года, которые должны были проанализировать всю доступную им информацию о крушении.

"В докладе подчеркивается безответственность, некомпетентность и бессмысленное пренебрежение человеческой жизнью со стороны иранских властей. В нем также делается вывод о том, что официальная оценка событий Ираном лицемерна, вводит в заблуждение, поверхностна и намеренно игнорирует ключевые факторы", - заявили канадский премьер-министр Джастин Трюдо и ряд членов его кабмина.

Согласно докладу, Тегеран отслеживал несколько целей, но не мог отличить гражданские самолеты от непосредственной угрозы. Кроме того, после катастрофы иранские власти намеренно частично зачистили место трагедии бульдозерами.

В Министерстве иностранных дел Украины приветствовали отчет канадских экспертов и подчеркнули, что Иран ответственен за смерть 176 невинных людей, находившихся на борту сбитого украинского самолета.

 

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