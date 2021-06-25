Политика Зеленский ввел санкции против 538 физических лиц и 540 компаний

2021-06-25 14:00

Владимир Зеленский ввел санкции Совета национальной безопасности и обороны, решение о которых было принято 18 июня. Перечень содержит 538 физических и 540 юридических лиц. Среди фигурантов крупные украинские бизнесмены.

Соответствующий указ № 266/2021 от 24 июня был обнародован на сайте главы государства. Он вступает в силу со дня опубликования. Ограничительные меры вводятся на три года.

Какие ограничения накладываются: