Политика Зеленский ввел санкции против 538 физических лиц и 540 компаний

2021-06-25 14:00

Владимир Зеленский ввел санкции Совета национальной безопасности и обороны, решение о которых было принято 18 июня. Перечень содержит 538 физических и 540 юридических лиц. Среди фигурантов крупные украинские бизнесмены.

Соответствующий указ № 266/2021 от 24 июня был обнародован на сайте главы государства. Он вступает в силу со дня опубликования. Ограничительные меры вводятся на три года.

Какие ограничения накладываются:

  • блокирование активов,
  • ограничение торговых операций,
  • полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины,
  • предотвращения вывода капиталов за пределы Украины,
  • приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств,
  • аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами,
  • запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества,
  • полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины,
  • запрет выдачи разрешений и лицензий Национального банка Украины,
  • прекращение выдачи разрешений и лицензий на ввоз в Украину или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам,
  • запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности и иные санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом Украины "О санкциях".

 

 

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