Зеленский ввел санкции против 538 физических лиц и 540 компаний
2021-06-25 14:00
Владимир Зеленский ввел санкции Совета национальной безопасности и обороны, решение о которых было принято 18 июня. Перечень содержит 538 физических и 540 юридических лиц. Среди фигурантов крупные украинские бизнесмены.
Соответствующий указ № 266/2021 от 24 июня был обнародован на сайте главы государства. Он вступает в силу со дня опубликования. Ограничительные меры вводятся на три года.
Какие ограничения накладываются:
- блокирование активов,
- ограничение торговых операций,
- полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины,
- предотвращения вывода капиталов за пределы Украины,
- приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств,
- аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами,
- запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества,
- полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины,
- запрет выдачи разрешений и лицензий Национального банка Украины,
- прекращение выдачи разрешений и лицензий на ввоз в Украину или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам,
- запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности и иные санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом Украины "О санкциях".