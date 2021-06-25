Политика "Мы этим мерзавцам покажем!" - Лукашенко решил ответить на санкции ЕС военным положением

2021-06-25 12:05

Непризнанный цивилизованными странами мира президент Беларуси во время рабочей поездки в Гродненскую область остро прокомментировал очередной пакет ограничений от ЕС.

Лукашенко подчеркнул, что никакого проседания на белорусских предприятиях в результате санкции не должно быть.

"Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции – это их бессилие. И мы это сделаем!",

– отметил Бацька.

Кроме того, Лукашенко допустил введение в стране военного положения. Это, по его мнению, поможет избежать спада экономики из-за новых ограничений.