Политика МИД Украины жестко отреагировал на идею Меркель и Макрона провести переговоры с Путиным

2021-06-25 18:33

МИД Украины обсудит с послами Франции и Германии инициативу стран о возобновлении саммитов Россия-ЕС.

"Сегодня мы пообщаемся с послами Германии, Франции. И хотим лучше понимать, какие намерения преследуют Берлин и Париж и как это соотносится с санкционной политикой против России и их ролью посредников в нормандской формате", - заявил глава дипведомства Дмитрий Кулеба.

Украинские дипломаты начали работу по данному вопросу сразу после оглашения инициативы.

"Я быстро скоординировал позицию с президентом Владимиром Зеленским, получил от него зеленый свет, и начал так предметно работать над тем, чтобы на момент начала саммита ... максимальное количество стран Европейского Союза и чиновников Европейской комиссии первое - знали позицию Украины - категорически против этой поправки, а второе - обладали достаточными аргументами для того, чтобы отразить это немецко-французское предложение", - рассказал Кулеба.

Напомним, накануне канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон предложили обдумать возможность организации в будущем саммита ЕС на уровне глав государств и правительств с участием президента РФ Владимира Путина.