Политика США и Германия планируют помочь Украине в сфере энергетики из-за "Северного потока-2"

2021-06-26 12:30

 

США и Германия обсуждают возможность помочь Украине в сфере энергетики из-за "Северного потока-2". Страны планируют договориться об обязательствах по укреплению энергетической инфраструктуры Украины и компенсации транзитных сборов, которые могут быть ею потеряны в результате запуска газопровода.

Об этом сообщает Bloomberg.

США и Германия также изучают способы усиления сдерживания российской агрессии с помощью угрозы санкций. Они, по данным издания, хотят заключить сделку, призванную ослабить геополитические выгоды Москвы после завершения строительства газопровода.

Некоторые официальные лица выразили надежду, что соглашение будет подготовлено к визиту канцлера Германии Ангелы Меркель в Вашингтон, запланированному на июль.

В числе возможных мер - инвестиции для строительства электростанций в Украине, развитие инфраструктуры и наращивание поставок газа из этой страны. Также утверждается, что Германия выражала желание начать переговоры с Россией о продлении транзита российского газа через Украину.

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Политика

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