Политика Верховный представитель ЕС Боррель отреагировал на политический демарш Беларуси

2021-06-29 10:41

Евросоюз готов поддерживать народ Беларуси, несмотря на решение правительства приостановить участие страны в "Восточном партнерстве".

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Twitter.

"Несмотря на решение режима Лукашенко приостановить участие Беларуси в "Восточном партнерстве", мы готовы продолжать работать с белорусским народом для укрепления связей, развития регионального сотрудничества и решения общих проблем", - отметил главный дипломат ЕС.

Напомним, 28 июня Беларусь заявила о своем выходе из инициативы Евросоюза "Восточное партнерство" в связи с введенными Брюсселем беспрецедентными санкциями.

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