Политика Рада вернула лишение свободы за недостоверные декларации

2021-06-29 19:00

Чиновникам грозит до двух лет ограничения свободы или год ее лишения. Закон также предусматривает денежные штрафы за "ошибки" в декларировании.

Верховная Рада Украины приняла закон №4651, предусматривающий лишение свободы за недостоверные данные, указанные в декларациях.

За соответствующий законопроект проголосовали 315 народных избранников.

При этом, парламент учёл президентские правки, внесённые Владимиром Зеленским. В частности, из документа исключили положение, которое обязывало указывать имущество членов семьи только в том случае, если он подал такую информацию декларанту. Зеленский посчитал, что, таким образом, субъекты могли бы переписывать имущество на родственников и не указывать его в декларациях.

Кроме того, глава государства дополнил снакцию статьи за нарушение правил декларирования, внеся в неё два года ограничения свободы или год ее лишения. В первоначальном виде статья предусматривала наказание в виде штрафа от 2,5 до 3 тыс. необлагаемых минимумов граждан или общественные работы на срок от 150 до 240 часов. Нарушиителям также запрещалось занималться определённой деятельностью или занимать посты на срок до 3 лет.