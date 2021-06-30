Политика В Британии ответили на слова Путина об эсминце

2021-06-30 20:00

Российский президент назвал проход британского корабля у берегов аннексированного Крыма провокацией. У Джонсона ответили.

В канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона напомнили президенту России Владимиру Путину, что их эсминец HMS Defender действовал в соответствии с международным правом и совершал мирный проход через украинские территориальные воды у аннексированного Крыма.

Как пишет Reuters, такой комментарий дал представитель премьера в ответ на заявление Путина о том, что проход корабля у Крыма был провокацией.

"Я все время говорил, что этот корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом", - сказал он.

Отметим, что Путин сегодня также заявил, что если бы даже британский корабль у Крыма был потоплен, то третья мировая война бы не началась.

Напомним, на прошлой неделе в Минобороны РФ заявили, что корабль Черноморского флота открыл "предупредительную стрельбу" по эсминцу Defender, который якобы нарушил "российскую границу" возле мыса Фиолент возле побережья аннексированного Крыма. В Москве пожаловались на спланированную провокацию со стороны британцев.