Между нами - пропасть: в Украине ответили Путину на выдумку про один народ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не оставил без внимания слова президента РФ Владимира Путина о том, что украинцы и россияне - братские народы.
На своей странице в Твиттере он написал, что украинцы и россияне - два разных народа.
"Мы могли бы жить в духе, но в 2014 РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории. Полную ответственность за провал между украинцами и русскими несет Владимир Путин, который развязал агрессию", - написал он.
Также Кулеба отметил, что коренные народы Украины - это крымские татары, крымчаки, караимы, а россияне - национальное меньшинство, права которого защищены Конституцией наравне с другими.
"Они не могут быть коренным народом, поскольку имеют собственное государство. Альтернативные выдумки - это классика российских манипуляций", - добавил он.