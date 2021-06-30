Политика Между нами - пропасть: в Украине ответили Путину на выдумку про один народ

2021-06-30 21:00

 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не оставил без внимания слова президента РФ Владимира Путина о том, что украинцы и россияне - братские народы.

На своей странице в Твиттере он написал, что украинцы и россияне - два разных народа.

"Мы могли бы жить в духе, но в 2014 РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории. Полную ответственность за провал между украинцами и русскими несет Владимир Путин, который развязал агрессию", - написал он.

Также Кулеба отметил, что коренные народы Украины - это крымские татары, крымчаки, караимы, а россияне - национальное меньшинство, права которого защищены Конституцией наравне с другими.

"Они не могут быть коренным народом, поскольку имеют собственное государство. Альтернативные выдумки - это классика российских манипуляций", - добавил он.

subscriber subscriber

Еще по теме

Штамм «Дельта»: в Украине осенью введут карантин – медик

2021-06-30 22:00

Популярному российскому актеру запретили въезд в Украину

2021-06-30 21:20

В Британии ответили на слова Путина об эсминце

2021-06-30 20:00

Путин распереживался из-за "военного освоения Украины"

2021-06-30 18:00

Еще новости в разделе "Политика"

Популярному российскому актеру запретили въезд в Украину

2021-06-30 21:20

Между нами - пропасть: в Украине ответили Путину на выдумку про один народ

2021-06-30 21:00

В Британии ответили на слова Путина об эсминце

2021-06-30 20:00

Закон Зеленского об олигархах: комитет Рады по нацбезопасности принял решение

2021-06-30 19:20
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Популярному российскому актеру запретили въезд в Украину 2021-06-30 21:20
Между нами - пропасть: в Украине ответили Путину на выдумку про один народ 2021-06-30 21:00
В Британии ответили на слова Путина об эсминце 2021-06-30 20:00
Закон Зеленского об олигархах: комитет Рады по нацбезопасности принял решение 2021-06-30 19:20