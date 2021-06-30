Политика Между нами - пропасть: в Украине ответили Путину на выдумку про один народ

2021-06-30 21:00

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не оставил без внимания слова президента РФ Владимира Путина о том, что украинцы и россияне - братские народы.

На своей странице в Твиттере он написал, что украинцы и россияне - два разных народа.

"Мы могли бы жить в духе, но в 2014 РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории. Полную ответственность за провал между украинцами и русскими несет Владимир Путин, который развязал агрессию", - написал он.

Также Кулеба отметил, что коренные народы Украины - это крымские татары, крымчаки, караимы, а россияне - национальное меньшинство, права которого защищены Конституцией наравне с другими.

"Они не могут быть коренным народом, поскольку имеют собственное государство. Альтернативные выдумки - это классика российских манипуляций", - добавил он.