Политика Популярному российскому актеру запретили въезд в Украину

2021-06-30 21:20

Популярный российский актер Оскар Кучера незаконно посещал территорию оккупированного Крыма. Теперь артисту запрещен въезд в Украину на три года

Еще один российский актер . Об этом сообщает Государственной пограничной службы Украины, не называя имени актера. Причина – он активно гастролировал в оккупированном Крыму. Как пишут

речь идет о популярном российском актере Оскаре Кучера.

Отмечается, что Кучера приехал в Украину, имея вид на жительство в нашей стране. Он успел выступить в нескольких городах Украины.

Когда актер сегодня покидал страну рейсом "Киев – Варшава", уже после оформления на вылет, пограничники на три года запретили ему въезд.

Сообщается, что также Госпогранслужба планирует обратиться в миграционную службу с просьбой аннулировать актеру вид на жительство.

Оскар Кучера снимался в таких популярных сериалах как "Улицы разбитых фонарей" и "Солдаты".

Актер пока не прокомментировал слухи о запрете на въезд в Украину. У себя в

российский актер поделился фото из самолета, но локацию не стал указывать.