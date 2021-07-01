Политика Зеленский заявил, что в июле проведет переговоры с Байденом и Меркель

2021-07-01 12:23

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в конце июля проведет прямые переговоры с американским лидером Джо Байденом. 

"В конце июля будут прямые переговоры с президентом США Джо Байденом", - рассказал президент в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Также он анонсировал встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Переговоры должны состояться 12 июля.

Кроме того, украинский президент в очередной раз выразил готовность к возможной встрече с Путиным.

"Готов я встретиться и с президентом Путиным, если его действительно интересует решение ряда кризисных вопросов, которые объективно существуют в двусторонних отношениях Украины и России. В любом случае подготовка к этому непростому матчу продолжается", - добавил Зеленский.

subscriber subscriber

Еще по теме

Зеленский резко отреагировал на провокационные заявления Путина об Украине

2021-07-01 10:41

Между нами - пропасть: в Украине ответили Путину на выдумку про один народ

2021-06-30 21:00

В Британии ответили на слова Путина об эсминце

2021-06-30 20:00

Путин распереживался из-за "военного освоения Украины"

2021-06-30 18:00

Еще новости в разделе "Политика"

Зеленский заявил, что в июле проведет переговоры с Байденом и Меркель

2021-07-01 12:23

Зеленский резко отреагировал на провокационные заявления Путина об Украине

2021-07-01 10:41

Сегодня в Верховной Раде проходят очередное и внеочередное заседания - повестка дня на 1 июля

2021-07-01 10:03

Популярному российскому актеру запретили въезд в Украину

2021-06-30 21:20
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Зеленский заявил, что в июле проведет переговоры с Байденом и Меркель 2021-07-01 12:23
Зеленский резко отреагировал на провокационные заявления Путина об Украине 2021-07-01 10:41
Сегодня в Верховной Раде проходят очередное и внеочередное заседания - повестка дня на 1 июля 2021-07-01 10:03
Популярному российскому актеру запретили въезд в Украину 2021-06-30 21:20