Политика Зеленский заявил, что в июле проведет переговоры с Байденом и Меркель

2021-07-01 12:23

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в конце июля проведет прямые переговоры с американским лидером Джо Байденом.

"В конце июля будут прямые переговоры с президентом США Джо Байденом", - рассказал президент в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Также он анонсировал встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Переговоры должны состояться 12 июля.

Кроме того, украинский президент в очередной раз выразил готовность к возможной встрече с Путиным.

"Готов я встретиться и с президентом Путиным, если его действительно интересует решение ряда кризисных вопросов, которые объективно существуют в двусторонних отношениях Украины и России. В любом случае подготовка к этому непростому матчу продолжается", - добавил Зеленский.