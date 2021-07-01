Политика Зеленский резко отреагировал на провокационные заявления Путина об Украине

2021-07-01 10:41

Президент Владимир Зеленский в интервью Интерфакс-Украина прокомментировал заявления Путина об Украине.

Среди прочего, Путин заявил, что не видит смысла во встрече с Зеленским, поскольку "вопросы решаются в Вашингтоне", но не отказывается от нее.

"В реальном мире все вопросы по Украине решаются исключительно в Украине и украинским государством, а точно не в любой соседней стране и точно не "теневыми посредниками", которые сейчас находятся под домашним арестом или в розыске", - сказал Зеленский.

Он подтвердил, что готов встретиться с Путиным, "если его действительно интересует решение ряда кризисных вопросов, которые объективно существуют в двусторонних отношениях Украины и России".

Зеленский считает, что тезис о любом "внешнем управлении" является исключительно пропагандистской мантрой для внутреннего потребителя в самой России.

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