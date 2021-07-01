Политика Рада приняла важный законопроект о коренных народах

2021-07-01 21:20

В четверг, 1 июля, Верховная Рада Украины приняла законопроект №5506 "О коренных народах Украины". Автохтонными этносами в стране признаны крымские татары, караимы и крымчаки.

Украинские парламентарии приняли за основу законопроект "О коренных народах Украины". "За" проголосовало 325 народных депутатов, из них 226 "слуг".

Стоит отметить, что фракция ОПЗЖ не дала ни одного голоса.

Коренными народами Украины признаны крымские татары, караимы и крымчаки. Документ гарантирует этим народ защиту от: лишения культурных ценностей и признаков этнической принадлежности и целостности как самобытного этноса; выселения или принудительного перемещения из мест их компактного проживания; принудительной ассимиляции; поощрения или разжигания расовой, этнической или религиозной ненависти, направленной против них.

Напомним, что в Российской Федерации документ критикуют за то, что в перечень коренных народов Украины не включены русские.