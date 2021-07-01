Политика Штрафы за въезд из ОРДЛО в Украину через РФ отменили не всем: детали

2021-07-01 21:40

В Украине отменили штраф за нарушение порядка въезда на ВОТ или выезда из нее. Ранее людям приходилось платить до 8,5 тыс. грн.

Стоит отметить, что не будут штрафовать тех граждан, у которых есть гуманитарные основания для въезда на подконтрольную территорию или выезда из нее в ОРДЛО. Например, болезнь или смерть родственников, лечение, учеба, получение пенсии, оформление документов, возвращение на место прописки и прочее. Наличие такого основания нужно подкрепить соответствующими документами.

«Принятие законопроекта позволит установить дополнительные гарантии со стороны государства по соблюдению прав и свобод граждан Украины, которые исходя из обстоятельств, независимых от их воли, вынуждены нарушать законодательство Украины в части порядка въезда на ВОТ Украины или выезда из нее», – говорится в объяснительной записке к законопроекту.

Справка

Весной прошлого года из-за введения карантинных мер ухудшилась ситуация с пересечением КПВВ Донбасса.

Сейчас в постоянном режиме работает только пункт «Станица Луганская». На КПВВ «Новотроицкое» на Донецкой области пропуск возобновляется только в понедельник и пятницу, когда НВФ разблокируют зеркальный пост на неподконтрольной территории.

Ранее мы сообщали, что жители временно неподконтрольных законной власти территорий Донецкой области Украины предостерегают от попыток выезда из ОРДО через КПВВ «Новотроицкое» за деньги и без легального теста на коронавирус и последующей самоизоляции.