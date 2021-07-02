Политика МИД Германии впервые признал, что Nord Stream 2 нужен не только для транзита газа

2021-07-02 13:02

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Германия делает все возможное, чтобы Украина не пострадала от введения в эксплуатацию российского газопровода Nord Stream 2. Об этом он сказал во время совместной пресс конференции с главой МИД Польши Збигневом Рау, передает Укринформ.

Маас сообщил, что знает о критическом отношении Варшавы в Nord Stream 2 и провел открытый разговор на эту тему с польским коллегой.

"Мы еще раз отмечаем, что были посредником в переговорах между Украиной и Россией по транзиту газа. Мы обеспечили альтернативный транзит газа через Украину. Для нас также важно стараться обеспечить, чтобы Украина не понесла убытки из-за отсутствия транзита", - подчеркнул Маас, добавив, что по этому поводу Германия ведет переговоры с США, а также с Украиной.

Глава МИД Германии подчеркнул, что если бы экономические отношения с Россией стали невозможными, это осложнило бы ситуацию в Европе.

"Это приведет к тому, что Китай и Россия станут ближе. Довести до этого было бы не только ошибочным путем, но и угрозой нашей безопасности в Европе", - отметил Маас, добавив, что не считает такую стратегию правильной.