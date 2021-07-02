Политика Устроивший террор в Беларуси Лукашенко заявил, что имеет большие претензии к Ангеле Меркель

2021-07-02 15:44

Непризнанный развитыми странами мира президент Александр Лукашенко сегодня заявил о завершении в Беларуси масштабной антитеррористической операции, пишет БелТА.

"Сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов. В ближайшее время мы об этом скажем", - заявил он в Минске на церемонии вручения государственных наград.

Бацька отметил, что власти Беларуси намерены предъявить претензии к руководству Германии и лично к канцлеру Ангеле Меркель.

"После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, предъявим претензии, но к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии, но об этом позже", - добавил он.

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