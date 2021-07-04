Политика Украина выходит из очередного соглашения с СНГ

2021-07-04 14:00

 

Украина выходит из соглашения об основных направлениях сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей. Соответствующий закон вступает в силу в воскресенье, 4 июля.

Документ был обнародован в официальном издании «Голос Украины».

«Выйти из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей, заключенного 25 января 2000 г. в Москве и ратифицированного Законом Украины от 7 марта 2002 года», - отмечается в документе.

Стоит заметить, что парламент принял закон о выходе Украины из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств СНГ в сфере защиты прав потребителей еще 15 июня 2021 года.

Ранее мы сообщали, что на заседании Верховной Рады был одобрен законопроект №0088, который предусматривает выход Украины из соглашения СНГ о сотрудничестве в защите интеллектуальной собственности.

Также мы писали, что Владимир Зеленский подписал Указ № 70/2021 «О выходе Украины из международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств».

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Зеленский: Украина получит военное судно

2021-07-04 14:30

Сказка закончилась: Украина с разгромом вылетела с Евро-2020

2021-07-04 10:00

В Украине подняли прожиточный минимум, размер каких выплат изменится: «Составит 18 540 гривен»

2021-07-03 14:30

Цены на газ в Украине достигли максимума, каких сумм ждать в платежках: раскрыты рекордные цифры

2021-07-03 12:30

Еще новости в разделе "Политика"

Украина выходит из очередного соглашения с СНГ

2021-07-04 14:00

Кулеба рассказал, как крымчанам вернуть свои права

2021-07-04 11:00

Путин разрешил военным блокировать Керченский пролив: реакция МИД Украины

2021-07-03 11:30

Устроивший террор в Беларуси Лукашенко заявил, что имеет большие претензии к Ангеле Меркель

2021-07-02 15:44
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Украина выходит из очередного соглашения с СНГ 2021-07-04 14:00
Кулеба рассказал, как крымчанам вернуть свои права 2021-07-04 11:00
Путин разрешил военным блокировать Керченский пролив: реакция МИД Украины 2021-07-03 11:30
Устроивший террор в Беларуси Лукашенко заявил, что имеет большие претензии к Ангеле Меркель 2021-07-02 15:44