Политика Украина выходит из очередного соглашения с СНГ

2021-07-04 14:00

Украина выходит из соглашения об основных направлениях сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей. Соответствующий закон вступает в силу в воскресенье, 4 июля.

Документ был обнародован в официальном издании «Голос Украины».

«Выйти из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей, заключенного 25 января 2000 г. в Москве и ратифицированного Законом Украины от 7 марта 2002 года», - отмечается в документе.

Стоит заметить, что парламент принял закон о выходе Украины из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств СНГ в сфере защиты прав потребителей еще 15 июня 2021 года.

Ранее мы сообщали, что на заседании Верховной Рады был одобрен законопроект №0088, который предусматривает выход Украины из соглашения СНГ о сотрудничестве в защите интеллектуальной собственности.

Также мы писали, что Владимир Зеленский подписал Указ № 70/2021 «О выходе Украины из международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств».