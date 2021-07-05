Политика Стало известно, когда США может подключиться к переговорам по Донбассу

2021-07-05 12:03

Глава Офиса президента Андрей Ермак и заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд изучают возможность привлечения США к переговорному процессу по Донбассу, заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире ТВ.

Спикер подчеркнул, что поскольку Штаты являются членом ОБСЕ, то технически они могут войти в состав ТКГ.

"Сейчас у политического советника президента Зеленского Андрея Ермака, который также возглавляет Офис президента, идут интенсивные консультации с Викторией Нуланд, которая назначена в США главным должностным лицом по вопросам Украины и урегулирования конфликта с РФ. Кроме того, насколько я знаю из открытых источников, Нуланд очень интенсивно общается с Козаком (заместитель руководителя администрации президента РФ). Достаточно интенсивно", - рассказал Арестович.

По его мнению, результаты этих переговоров, на уровне политических советников, появятся после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

"Чем они (переговоры) конкретно закончатся, будет понятно, скорее всего, после визита президента Зеленского в США и встречи с президентом Байденом. Такой визит должен состояться в конце этого месяца. Думаю, в августе появятся новости", - резюмировал спикер делегации.

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Политика

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