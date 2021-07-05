Политика Венгрия и Сербия достроили газопровод в обход Украины

2021-07-05 16:24

Сербия и Венгрия заявили про подключение газопровода "Балканский поток" к венгерской газотранспортной системе. Через него газ из Турции будет поступать в Центральную Европу в обход Украины.

Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на сербский телеканал N1 ​​Info. Государственное предприятие "Srbijagas" и венгерская компания FGSZ в воскресенье объявили о соединении трубопровода на границе с Венгрией.

Первые партии транзитного газа через Сербию в Центральную Европу начнут поступать с 1 октября. Генеральный директор "Srbijagas" Душан Баятович сказал, что они наконец закончили долгосрочную работу, чтобы Сербия наконец решила вопрос получения иного маршрута поставки газа, а не только получение природного газа из Украины. "В Сербии никто больше не замерзнет, ​​и цена на газ для домохозяйств также не изменится с осени", - сказал Баятович.

Газопровод "Балканский поток" является продолжением "Турецкого потока". В прошлом году Болгария и Греция почти весь газ получали именно по новому маршруту через "Турецкий поток", а не через Украину.