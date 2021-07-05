Политика Кулеба ответил на бредни Лукашенко об "оружии из Украины"

2021-07-05 22:00

Слова самопровозглашенного президента Беларуси Александр Лукашенко о якобы поставках оружия из Украины, что послужило причиной для закрытия границы, не отвечают действительности.

Об этом заявил глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба, передает "Интерфакс-Украина".

"Что касается заявлений Александра Лукашенко, то он любитель таких резонансных заявлений. Он разговаривает очень часто заголовками, которые сразу попадают в медиа. Тут надо сохранять спокойствие и всегда понимать, что Александр Лукашенко - это человек, относительно которого надо делать тщательный факт-чекинг. И заверяю вас, что заявление его о контрабанде оружия из Украины в Беларусь не пройдет ни один факт-чекинг, потому что это просто не отвечает действительности по никаким параметрам, как и его заявление о том, что граница закрыта", - сказал Кулеба на пресс-конференции в рамках всеукраинского форума "Украина 30. Международная политика" в Киеве в понедельник.

Он добавил, что по его информации, граница работает.

"Украина не ищет конфликта, но Украина всегда будет очень жестко защищать свои интересы, если кто-то попробует этот конфликт нам навязать", - подчеркнул глава Министерства иностранных дел.