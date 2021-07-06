Политика Россия разместила в Крыму потенциальные носители ядерного оружия, - МИД

2021-07-06 18:00

Российская Федерация в оккупированном Крыму разместила потенциальные носители ядерного оружия. А также продолжает развивать военную инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого замминистра иностранных дел Эмине Джапаровой на форуме "Украина 30".

"Россия активно развивает крымскую военную инфраструктуру для своего ядерного оружия. Реконструирует инфраструктуру хранилищ ядерных боеголовок советских времен. На полуострове уже размещены потенциальные носители ядерного оружия", - заявила она.

По ее словам, российская сторона также постоянно наращивает количество военнослужащих и техники на оккупированном полуострове.

Напомним, в начале года украинская разведка говорила о том, что Россия изучила все возможности размещения ядерного оружия в Крыму. По данным ГУР, Москва посчитала нецелесообразным перемещение ядерного оружия на полуостров.